В Киеве снова разрешат продавать алкоголь ночью

Хозяйственный суд Киева обязал городской совет отменить запрет на продажу алкоголя в ночное время. Об этом сообщается на Facebook-странице Киевского областного отделения Антимонопольного комитета страны (АМКУ).

«Горсовет обязан прекратить нарушение законодательства о защите экономической конкуренции, которое заключается в принятии решения от 22.09.2016 № 19/1023 "Об ограничении реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли в Киеве"», — указано в сообщении.

Материалы по теме Дали на водку Как на украинские прилавки попадают товары из ДНР и ЛНР

Суд постановил, что ограничения, введенные в 2016 году, противоречат закону «О защите экономической конкуренции».

С 22 сентября прошлого года в Киеве действует запрет на продажу алкоголя в торговых точках с 23:00 до 10:00. Это правило не распространяется на рестораны, кафе, бары и заведения общественного питания.

11 апреля начальник Главного управления Военной службы правопорядка Украины Игорь Криштун объявил о победе над массовым алкоголизмом в ВСУ среди военнослужащих в Донбассе.