Французские власти закрыли мечеть из-за призывов к вооруженному джихаду

Французские власти приняли решение о закрытии мечети в городе Торси (департамент Сена и Марна), расположенном в 22 километрах от Парижа. Об этом сообщает BFMTV.

Как говорится в заявлении министра внутренних дел Франции Маттиаса Фекля, во время проповедей в ней неоднократно звучали призывы к началу вооруженного джихада против неверных.

«Здесь открыто пропагандировались ценности, противоречащие законам республики, разжигающие межрелигиозную ненависть по отношению к другим общинам — евреям и мусульманам-шиитам», — пояснил Фекль.

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Согласно заявлению префектуры Торси, двое имамов, служивших в этой мечети, не раз высказывали свою поддержку участникам различных террористических групп.

6 апреля была принудительно закрыта мечеть в окрестностях города Монпелье на юге страны. По данным властей, местный имам проповедовал радикальную идеологию, а его речи, обращенные к верующим, содержали призывы к дискриминации, ненависти и вражде.

В ходе полицейского рейда в помещениях мечети были обнаружены листовки, содержащие призывы к насилию по отношению к иноверцам. Кроме того, сотрудники спецслужб располагают информацией, что в мечети проходили регулярные встречи верующих с представителями радикальных группировок.