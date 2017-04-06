Французские власти закрыли мечеть на юге страны за разжигание ненависти

Министр внутренних дел Франции Матиас Фекль заявил, что власти приняли решение о принудительном закрытии одной из мечетей, расположенных в окрестностях города Монпелье на юге страны. Об этом сообщает The Local.
По словам главы МВД, местный имам проповедовал радикальную идеологию, а его речи, обращенные к верующим, содержали призывы к дискриминации, ненависти и вражде.
В ходе полицейского рейда, в помещениях мечети были обнаружены листовки, содержащие призывы к насилию по отношению к иноверцам. Кроме того, сотрудники спецслужбы располагают информацией, что в мечети проходили регулярные встречи верующих с представителями радикальных группировок.
По распоряжению властей, деятельность духовного центра прекращена до особого распоряжения.
В августе прошлого года бывший глава МВД Франции Бернар Казнев сообщил о закрытии 20 мечетей и молельных домов по всей стране. В них, по данным спецслужб, осуществлялась пропаганда радикальных идей.