Французские власти закрыли мечеть на юге страны за разжигание ненависти

Министр внутренних дел Франции Матиас Фекль заявил, что власти приняли решение о принудительном закрытии одной из мечетей, расположенных в окрестностях города Монпелье на юге страны. Об этом сообщает The Local.

По словам главы МВД, местный имам проповедовал радикальную идеологию, а его речи, обращенные к верующим, содержали призывы к дискриминации, ненависти и вражде.

Материалы по теме «Нельзя разделять проблемы миграции и терроризма» Французский эксперт о том, почему Европе не удается противостоять экстремистам

В ходе полицейского рейда, в помещениях мечети были обнаружены листовки, содержащие призывы к насилию по отношению к иноверцам. Кроме того, сотрудники спецслужбы располагают информацией, что в мечети проходили регулярные встречи верующих с представителями радикальных группировок.

По распоряжению властей, деятельность духовного центра прекращена до особого распоряжения.

В августе прошлого года бывший глава МВД Франции Бернар Казнев сообщил о закрытии 20 мечетей и молельных домов по всей стране. В них, по данным спецслужб, осуществлялась пропаганда радикальных идей.