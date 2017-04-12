Patagonia сшила мужчинам рубашки из конопли

Американская компания Patagonia выпустила коллекцию одежды под названием Pataloha. Об этом в среду, 12 апреля, сообщает Highsnobiety. Линейка посвящена Полинезийскому обществу путешествий.

В коллекцию вошли мужские рубашки на 60 процентов состоящие из конопли и женские платья. Цены на модели варьируются от 100 до 130 долларов. Одежда уже появилась в продаже и представлена на сайте бренда и в фирменных магазинах.

Американская компания Patagonia основана в 1973 году, штаб-квартира располагается в Вентуре (штат Калифорния). В начале марта фирма представила новую модель спального мешка, который внешне напоминает кокон. Оболочка выполнена из нейлоновой ткани Pertex Quantum.

Мешок с капюшоном внутри обит мягким материалом, который, по словам производителей, обеспечивает максимальный комфорт. Он выдерживает температуру до минус семи градусов.