Боснийскую телеведущую уволили за занятие проституцией

Популярную боснийскую телеведущую уволили с канала после того, как та призналась, что подрабатывает проституткой. Об этом сообщает The Sun.

26-летняя Сенада Нуркич (Senada Nurkic) вела популярное в Боснии и Герцеговине шоу на телеканале Pink. Спустя месяц после ее признания проект закрыли, а девушку уволили. Тем не менее руководство канала отказалось признавать, что причиной сокращения стала деятельность ведущей.

По словам представителей Pink, на шоу поступало очень много жалоб, поэтому руководство канала решило прислушаться к зрителям и не продолжать показ.

Телеведущая, в свою очередь, не считает свою вторую работу постыдной.

«Проституция — это просто работа. Я не вижу в этом ничего плохого», — отметила она. Издание отмечает, что местные СМИ винят во всем распутное поведение Нуркич и ее любовь к откровенным и пошлым разговорам.

В октябре американский репортер Джим Уокер стал актером фильмов для взрослых из-за ненависти к журналистике. 44-летний калифорниец более 20 лет проработал на принадлежащих CBS и FOX каналах, был дважды номинирован на премию «Эмми» и брал интервью у нескольких президентов США. Однако его раздражало постоянное давление руководства, требовавшего любой ценой добывать эксклюзивные репортажи, поэтому он ушел в порноактеры.