В России захотели допросить вдову Вороненкова

Российские следователи попросили Киев позволить допросить Марию Максакову, вдову бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах

«Следственный комитет РФ направил запрос украинским правоохранительным органам об оказании правовой помощи по делу Вороненкова, в котором, в частности, следователи выказывают желание допросить Марию Максакову», — сказал собеседник агентства.

В свою очередь адвокат оперной певицы Андрей Гривцов заявил, что его не уведомляли о подобном шаге.

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Вороненков был убит в центре Киева 23 марта. Бывший депутат шел со своим охранником, когда в него выстрелили с близкого расстояния. Телохранитель открыл огонь по нападавшему. В бывшего парламентерия попали четыре пули, он умер на месте. Киллер был ранен и позднее скончался в больнице. Охранник пострадал, но выжил.

По факту нападения уголовное дело было возбуждено не только на Украине, но и в России (по статьям об умышленном убийстве и незаконном обороте оружия). Основанием для этого стал тот факт, что, несмотря на получение Вороненковым украинского гражданства, он сохранил и российское, писал «Коммерсантъ».

В России Вороненкова подозревали в организации фальсификации единого государственного реестра юридических лиц, а также в мошенничестве. В марте 2017-го Басманный суд Москвы санкционировал его заочный арест. На Украину он перебрался вместе с женой в прошлом году.