Наука и техника
 

В ДНК человека нашли следы древнего вымершего вируса

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Ученые из США и Великобритании обнаружили в ДНК некоторых приматов, включая человека, следы древнего ретровируса HERV-T. На основе найденных остатков был восстановлен ген, что помогло выяснить, почему этот вирус исчез. Статья исследователей была опубликована в журнале eLife, кратко о ней рассказывает издание Gizmodo.

Ретровирусы — это инфекционные агенты, которые способны встраивать свою собственную ДНК в хромосомы зараженной клетки. Если они поражают гоноциты, которые производят половые клетки, то гены вируса могут передаваться потомству. По таким следам можно определить эволюционные взаимоотношения между различными видами животных. Так, если чужеродная ДНК в том или ином виде обнаруживается у всех представителей человекообразных обезьян, то это значит, что у них был общий предок, который был заражен вирусом. Таким образом можно определить примерный возраст инфекционного агента.

Ученые проанализировали геномы бонобо (Pan paniscus), гиббонов (Hylobates) и других приматов, чтобы сравнить изменения в генетической последовательности участка ДНК, связанного с HERV-T. Зная примерную скорость появления мутаций у различных видов, исследователи выяснили, что вирус появился около 30-40 миллионов лет назад.

На основе найденных у человека остатков вирусной ДНК специалисты реконструировали белок. Он был частью капсида —
внешней оболочки вируса — и играл роль своеобразного ключа, обеспечивающего доступ к клетке хозяина. Однако организмы использовали встроенные в их хромосомы гены для создания производных белка, способных присоединяться к рецепторам вируса на поверхности клеток. Эти рецепторы служат «замками» для молекулы-ключа, но измененный белок блокирует их, мешая HERV-T проникнуть внутрь. По мнению ученых, это привело к исчезновению вируса около 10 миллионов лет назад.

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