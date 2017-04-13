Ученые рассказали о способах «замедлить» время в отпуске

Ученые назвали два способа замедлить в сознании человека ход времени, которые, в частности, могут помочь отдыхающим «растянуть» отпуск, отмечает британская газета The Telegraph.

Американский нейрофизиолог и писатель Дэвид Иглман (David Eagleman) говорит, что один из таких методов — испытать экстремальные, шокирующие переживания, к примеру, падение с большой высоты.

Материалы по теме Научный подход Как туристы помогают развитию российской науки

Исследователь поясняет, что в случае опасности мозг полностью фокусируется на критической ситуации. Это приводит к тому, что воспоминания становятся четче, ярче и подробнее, чем обычно. Когда человек прокручивает в памяти это событие, ему кажется, что оно длилось дольше, чем на самом деле.

Таким образом, людям, которые хотят растянуть время в отпуске, стоит заняться экстремальными видами отдыха — к примеру, банджи-джампингом или прыжками с парашютом.

Второй способ «манипулирования» временем предложил преподаватель психологии из Городского университета Лидса в Великобритании Стив Тейлор (Steve Taylor). По его словам, восприятие времени связано с обработкой мозгом информации: чем больше данных получает человек, тем медленнее, как ему кажется, течет время.

В связи с этим психолог рекомендует путешественникам отправляться в ранее неизведанные места, пробовать что-то новое и заводить в поездках новых друзей. При этом к происходящему стоит относиться внимательно и вдумчиво, что также влияет на замедление хода времени, говорит эксперт.