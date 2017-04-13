Туристы бросили в римский фонтан Треви 1,4 миллиона евро за год

Туристы бросили в фонтан в Риме в общей сложности около 1,4 миллиона евро в 2016 году. Об этом пишет итальянская газета La Repubblica.

В последний раз подобные подсчеты публиковались в 2013-м, новый результат превышает предыдущий на 100 тысяч евро.

По статистике, путешественники предпочитают кидать евро, доллары и иены, однако в последнее время в фонтане встречается все больше австралийских долларов.

Деньги будут переданы католической благотворительной организации Caritas, которая направит их на проект бесплатного супермаркета и столовые для малоимущих семей, приюты для нищих и другие цели.

Материалы по теме Римские каникулы Пять дней в Вечном городе в компании любимой жены

Сообщается, что, помимо монет, в разное время из Треви выуживали медальоны с изображениями Девы Марии и папы Римского Франциска, ключи, вставных челюсти, замки, браслеты, а также множество солнцезащитных очков.

Фонтан Треви — крупнейший в Италии: его ширина составляет 20 метров, высота в центре — 26 метров. Согласно поверью, тот, кто, стоя к сооружению спиной, бросит в него монетку приедет в Рим снова.