Восьмилетний мальчик провалился под лед и утонул под Красноярском

Под Красноярском восьмилетний мальчик провалился под лед и утонул. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщается на сайте регионального управления СКР.

«По предварительным данным следствия установлено, что 12 апреля 2017 года в городе Канск двое мальчиков в возрасте 8 лет гуляли по реке Кан, вследствие чего один из них провалился под лед и начал тонуть. Его приятель незамедлительно побежал за помощью, но к моменту прибытия на место происшествия спасателей мальчик утонул», — отмечается в публикации.

Тело погибшего ребенка пока не найдено, его поисками занимаются сотрудники МЧС.

По данному инциденту проводится доследственная проверка. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.