Zara запустит производство одежды в России

Руководство испанской корпорации Inditex, в состав которой входит бренд Zara, заключило контракт на производство одежды в России. Об этом сообщает rns со ссылкой на заместителя министра промышленности и торговли России Виктора Евтухова.

По его словам, компания рассчитывает увеличить производство одежды в России в два раза.

«Они заключили уже два контракта: на Zara Home и на производство одежды», — сказал Евтухов. Он также отметил, что в 2017 году Zara планирует продать около миллиона изделий, произведенных в России.

Ранее Zara производила в России текстиль, посуду, аксессуары для дома и негабаритную мебель для своей линейки Zara Home. Помимо испанского бренда, предложение от Минпромторга о размещении заказов на российских предприятиях легкой промышленности получили и другие мировые бренды. Среди них шведские H&M и IKEA.

«Мы приглашаем к совместному поиску партнеров-производителей в нашей стране все компании, реализующие произведенную за рубежом продукцию легкой промышленности», — добавил Евтухов .

Zara — одна из ведущих торговых сетей корпорации Inditex, основанной в 1985 году испанским предпринимателем Амансио Ортегой. Помимо Zara, в состав Inditex входят такие бренды, как Massimo Dutti, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius и другие.