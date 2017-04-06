Zara Home одела женщин в одеяла

Компания Zara Home в рамках Salone del Mobile и Миланской недели дизайна представила в своем флагманском магазине в Милане коллаборацию с британским арт-директором Саймоном Костином (Simon Costin), сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Для инсталляции Костин использовал принты, воспроизводящие гравюры XVIII столетия, а также предметы из коллекции Zara Номе сезона весна-лето 2017, включая стеганые одеяла и пледы крупной вязки, а также предметы домашней одежды.

Инсталляция открыта для публики до окончания Salone del Mobile 9 апреля.

Фото: Zara 1 /2

Zara Home — бренд мебели и предметов интерьера, подразделение массмаркетного ретейлера Zara. Входит в испанский холдинг Inditex (под управлением которого также находятся бренды Pull & Bear, Bershka и другие).

Миланский мебельный салон (Salone del Mobile) — международная выставка мебели, аксессуаров для дома и дизайна интерьеров. Основан в 1961 году.

