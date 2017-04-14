Московский музей современного искусства «Гараж» откроет новый летний кинотеатр в парке Горького. Об этом сообщается в группе учреждения во «ВКонтакте».

Кинозал под открытым небом появится на площади Искусств перед зданием музея.

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«Мы готовим большую кинопрограмму: будем показывать как громкие премьеры ("Манифесто" с Кейт Бланшет), так и классику кино и экспериментальные фильмы современных художников», — говорится в посте.

Кинотеатр откроется 5 мая. Первой будет продемонстрирована документальная лента Кевина Макдональда «Лестница в небо. Искусство Цай Гоцяна».