Тайского посла в России сняли с «Сапсана» из-за гипертонического криза

Чрезвычайный и полномочный посол Таиланда в России Криангсак Киттичайсари был госпитализирован в пятницу, 14 апреля. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Тверской области, передает «Интерфакс».

Медицинская помощь дипломату потребовалась во время поездки на «Сапсане» из Москвы в Санкт-Петербург. «Врачи констатировали у посла гипертонический криз. В тверской больнице дипломату была оказана экстренная медицинская помощь, проведено необходимое обследование», — рассказал собеседник агенства.

После этого Киттичайсари на медицинском вертолете доставили в Москву. Дальнейшее лечение он будет проходить в Боткинской больнице.

Как сообщил РИА Новости источник, дипломат почувствовал себя плохо еще перед выездом из столицы, а недалеко от Твери его состояние ухудшилось.

По данным НТВ, Киттичайсари направлялся в Петербург на встречу со студентами. Его жизни ничего не угрожает.

Киттичайсари занимает пост посла Таиланда в России с 2016 года.