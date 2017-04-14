Банк России понизил официальные доллар и евро

Банк России понизил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 31 копейку до 56,29 рубля. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора. Курс евро также снижен на 51 копейку, до 58,78 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара плюс 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составляет 57,86 рубля.

На Московской бирже доллар к 13:00 мск опустился на 40 копеек, до 56,23 рубля. Евро остался на уровне предыдущего закрытия — 59,73 рубля. Цена на нефть Brent также почти не изменилась — 55,64 доллара за баррель.

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13 апреля глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что сохранение текущих цен на нефть приведет к ослаблению российской валюты, и к концу 2017 года курс доллара может подняться до 62 рублей за доллар.

По мнению первого зампреда Банка России Ксении Юдаевой, в краткосрочной перспективе нефтяные котировки могут опуститься до уровня 40-45 долларов за баррель. Она также отметила, что укрепление рубля в первом квартале 2017 года в основном было вызвано притоком валютной выручки от внешней торговли.