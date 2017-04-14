С Элмо из «Улицы Сезам» содрали шерсть во имя науки

С куклы Элмо — персонажа детской развивающей передачи «Улица Сезам» — содрали шерсть. Ролик с демонстрацией корпуса игрушки был опубликован на странице Twitter-аккаунта Канадского музея науки и технологии.

На видео, которое за два дня набрало более 19 тысяч лайков и 14 тысяч репостов, сотрудники музея щекочут живот «освежеванному» Элмо, который разражается смехом от каждого прикосновения. «Что вы сделали с Элмо?» — возмутились пользователи социальной сети.

В ответ администраторы аккаунта заявили, что содрали с игрушки шерсть во имя науки.