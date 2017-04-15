Адвокат сообщил о переезде в Россию фигурантов дела об убийствах на Майдане

Четыре бывших сотрудника харьковского спецподразделения «Беркут», обвиняемые в убийстве активистов Евромайдана, переехали из Украины в Россию. Об этом запрещенному в России порталу «Цензор.Нет» рассказал их адвокат Валентин Рыбин.

«13 апреля они тихонечко сели на автобус и уехали в Россию. По внутренним паспортам, открыто и абсолютно спокойно. Только не сбежали, поскольку не были под мерами пресечения, а выехали в безопасное место», — отметил Рыбин.

Он сообщил, что Владислав Мастега и Артем Войлоков до 13 апреля находились под домашним арестом, мера пресечения в виде личного обязательства у Александра Костюка закончилась в марте. Виталий Гончаренко 6 апреля был отпущен судом из-под стражи под личное обязательство.

Кроме того, 14 апреля на YouTube-канале фонда Рыбина «Одиссей» было опубликовано видеобращение бывших бойцов «Беркута». Они связали свой отъезд с заявлением прокурора Сергея Горбатюка, который говорил, что будет обжаловать действие судьи, отпустившего Гончаренко.