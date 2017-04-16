Российским военным в Сирии доставили три тысячи освященных куличей

Три тысячи куличей, освященных Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, отправлены российским военным на авиабазу Хмеймим в Сирии. Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщает «Интерфакс».

Выпечка была доставлена самолетами военно-транспортной авиации с подмосковного аэродрома Чкаловский.

«Это подарок от всех верующих людей, которые болеют за наших воинов. Когда они по дороге сюда узнавали, куда мы везем куличи, они передавали военным приветы и наилучшие пожелания», — сказал начальник управления по работе с верующими военнослужащими Вооруженных сил России Александр Суровцев.

Он подчеркнул, что куличи получат не только военные на авиабазе, но и те, кто находится на задании на выезде.

«Очень приятно в честь такого праздника получить частичку Родины», — отметила младший сержант Людмила Луценко, военнослужащая медицинского отряда специального назначения.

Ранее сообщалось, что в день Пасхи специально для российских военных выступит Русский имперский духовой оркестр с традиционным праздничным репертуаром.

Патриарх Кирилл благословил все мероприятия и инициативу передачи куличей.