Более 40 человек погибли во время наводнения в Иране

В результате сильного наводнения в Иране погиб 41 человек, еще 22 пропали без вести. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Организации по чрезвычайным ситуациям Исламской Республики Исмаила Наджара, его слова приводит агентство Asna.

Ранее власти сообщали о 35 жертвах.

Стихийное бедствие, вызванное идущими вторые сутки проливными дождями, произошло на северо-западе страны. Там разлились впадающие в озеро Урмия реки, вода смысла мосты и разрушила коммуникации, мощные потоки повредили транспортные средства.

Значительно пострадали города Азаршахр и Аджабшир в провинции Восточный Азербайджан, а также ряд населенных пунктов еще в четырех провинциях — Западный Азербайджан, Курдистан, Ардебиль и Зенджан

В пострадавших районах объявлен режим чрезвычайной ситуации, туда направили спасателей и врачей, организовали поиски пропавших без вести.

Проливные дожди начались утром 14 апреля на северо-западе Ирана, их сопровождает сильный ветер. Синоптики прогнозируют, что они будут продолжаться до конца 16 апреля.