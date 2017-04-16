Кадыров поздравил российского президента с Пасхой

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал в своем Instagram-аккаунте пост, в котором поздравил президента России Владимира Путина и других сограждан с Пасхой.

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«Сегодня в Чечне, как и во всей России и других странах мира, Пасху отмечают все православные христиане. Для этого созданы прекрасные условия в Грозном и населённых пунктах», — написал он, добавив, что власти постоянно оказывают поддержку верующим.

Кадыров уточнил, что в республике нет конфликтов на религиозной и национальной почве, что является одним из достижений «нашего многонационального общества». Он также пожелал православным христианам, отмечающим Пасху, мира, стабильности и благополучия.

Ранее в воскресенье российский лидер Владимир Путин поздравил с праздником сограждан. «Великий праздник Пасхи имеет особый нравственный смысл, несет в себе негасимый свет веры, наполняет сердца людей радостью, любовью, стремлением к добру», — заявил он.