В конкурсе «Мисс Россия» победила представительница Свердловской области

Полина Попова из Свердловской области названа победительницей конкурса «Мисс Россия» 2017 года. Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщает ТАСС.

Первой вице-мисс стала Ксения Александрова (Москва), второй вице-мисс — Альбина Ахтямова (Башкирия).

Победительнице была вручена корона из белого золота, украшенная бриллиантами и жемчугом стоимостью более 1 миллиона долларов. Кроме того, «Мисс Россия» получила денежный приз — 3 миллионов рублей — и автомобиль. Победа дает ей право представлять Россию на конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».

Как передает агентство, Полине Поповой 21 год, среди ее интересов — изучение китайского языка. «Я изучала китайский язык. Хотела поступать [в вуз] в Китае, но мои планы на данный момент изменились», — рассказала она.

По словам девушки, она не исключает того, что продолжит учит китайский, однако образование планирует получать в столичном вузе. «Россия — лучшее место для жизни, для будущего, для семьи, для детей», — подчеркнула Попова.

Среди ее увлечений — теннис и готовка. Любимая книга — «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл. Победительница добавила, что пока не намерена тратить денежный приз. «Я работаю в Азии, Европе, недавно прилетела из Америки. Я топ-модель и зарабатываю хорошие деньги», —

объяснила «Мисс Россия-2017».

Финал соревнований прошел в концертном зале Барвиха Luxury Village, в нем приняли участие 50 представительниц регионов страны. Заявки не подали кавказские республики, вместе с тем в состязании впервые участвовали претендентки из Сыктывкара и Сахалина.