Британский фрегат «Сазерленд» сопроводил российские корветы в Ла-Манше

На сайте Королевского флота выложено видео сопровождения фрегатом «Сазерленд» российских корветов «Сообразительный» и «Бойкий», проходящих через Ла-Манш. Два корвета Балтийского флота прошли Па-де-Кале утром 14 апреля в сопровождении буксира и танкера. По имеющейся информации, они направляются в Средиземное море.

Строящиеся для ВМФ России корветы проекта 20380 могут вести борьбу с надводными кораблями и подводными лодками, а также поддерживать десантные операции и патрулировать исключительную экономическую зону. В составе флота в настоящее время находятся четыре корвета этого типа: «Стерегущий» (сдан в 2008 году), «Сообразительный» (2011 год), «Бойкий» (2013 год), «Стойкий» (2014 год), построенные на Санкт-Петербургской Северной верфи. В начале 2017 года впервые вышел на испытания корвет «Совершенный», построенный на Амурском судостроительном заводе, его передача флоту ожидается летом текущего года.

В постройке находятся еще восемь кораблей этого семейства, включая пять корветов исходного проекта 20380, два строящихся по усовершенствованному проекту 20385, и заложенный осенью 2016 года головной корвет проекта 20386 (с измененной формой корпуса и надстроек, а также новым составом радиоэлектронного вооружения). Всего ВМФ должен получить около 30 кораблей этого класса.