Найденные в КНР бронзовые сокровища оказались японскими взрывателями

Обнаруженный в китайской провинции Хубэй бронзовый клад оказался складом боеприпасов времен Второй мировой войны. Об этом сообщает The South China Morning Post.

Находка была сделана на прошлой неделе в селении Дае. Семья местных фермеров, перестраивая дом, обнаружила в грунте многочисленные предметы конической формы разного размера, снабженные небольшими хвостовиками и изящной резьбой. Крестьяне решили, что наткнулись на древние сокровища, так как их соседи не раз находили бронзовые кубки, оружие и артефакты неизвестного назначения.

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Власти деревни, прослышав о находке, потребовали от фермеров передать ее государству в соответствии с законодательством. Те отказались. Тогда на место обнаружения прибыли полиция и представители властей провинции, которые пригрозили забрать артефакты силой, если крестьяне будут упрямиться. У них не осталось иного выхода, как подчиниться. После изучения клада эксперты пришли к выходу, что 161 найденный предмет — это взрыватели от мин, спрятанные солдатами японской армии во время оккупации города во времена Второй мировой войны. Части боеприпасов зарыли обратно в грунт, в ближайшем будущем их утилизируют на одном из соседних полигонов.

Окрестности селения Дае на протяжении более чем двух тысяч лет являлись одним из центров добычи меди и производства изделий из бронзы. Археологам на данный момент удалось обнаружить более 360 подземных туннелей, в которых добывали руду, а также развалины семи крупных плавильных печей.