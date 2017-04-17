В Совфеде предрекли рост сопротивления власти Эрдогана внутри Турции

Итоги референдума в Турции вынудят президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана действовать «на грани фола». Такое мнение на своей странице в Facebook в понедельник, 17 апреля, высказал глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Итоги голосования вряд ли обнадежили самого Эрдогана — слишком минимален разрыв между "да" и "нет"», — написал сенатор.

Российский парламентарий отметил, что президент Турции стремится к усилению личной власти и отказывает от курса на евроинтеграцию. Одна из главных целей Эрдогана, на взгляд Косачева, — это преодоление сопротивления влиятельных оппонентов внутри страны.

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«Тот факт, что Эрдоган рассматривает тему возвращения смертной казни, говорит о серьезности его намерений. Руки у президента не совсем свободны, и действовать придется, что называется, на грани фола. Он это умеет, но будет расти и сопротивление», — считает сенатор.

Косачев также отметил, что на апрельской сессии ПАСЕ в Страсбурге предстоит серьезное обсуждение сложившейся ситуации. «По слухам, Турцию может ожидать возвращение в процедуру полномасштабного мониторинга, что явно не понравится "горячим турецким парням"», — написал сенатор.

На референдуме, который прошел в Турции в воскресенье, 16 апреля, предлагалось решить, надо ли вносить изменения в 18 статей турецкой Конституции, предоставляя главе государства больше полномочий. По официальным данным, 51,41 процента избирателей проголосовали «за», 48,59 процента — «против» внесения поправок. После окончания референдума Эрдоган заявил, что в стране может быть проведен еще один плебисцит — о восстановлении смертной казни.