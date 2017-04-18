Суд вынес приговор пособнику Пугачева по делу о хищениях из Межпромбанка

Тверской суд Москвы приговорил к семи годам колонии заместителя руководителя Ростуризма и бывшего главу компании «ОПК Девелопмент» Дмитрия Амунца за пособничество в хищении 29 миллиардов рублей из Межпромбанка. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 18 апреля.

Суд также взыскал с него 100 миллионов рублей, удовлетворив гражданский иск о возмещении причиненного им ущерба.

Следствием и судом установлено, что в 2008-2009 годах сенатором Сергеем Пугачевым была организована преступная группа, в которую вошли председатель исполнительной дирекции Межпромбанка Александр Диденко и гендиректор «ОПК Девелопмент» Дмитрий Амунц, который позже занял пост в Ростуризме. Хищение денег из банка осуществлялось через коммерческие организации, в том числе «ОПК Девелопмент», указали в СК.

«Роль Амунца заключалась в подписании фиктивных документов, послуживших основанием для необоснованного зачисления на счет возглавляемой им организации 29 миллиардов рублей», — отмечается в пресс-релизе.

В СК добавили, что, устраиваясь на госслужбу в 2012 году, Амунц скрыл от работодателя свою предпринимательскую деятельность. Он до сих пор занимает должность заместителя руководителя Федерального агентства по туризму.

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Амунц настаивает на своей невиновности и намерен обжаловать приговор, передает РИА Новости.

В 2015 году Диденко, заключивший сделку со следствием, был осужден условно на три года.

Пугачев находится в международном розыске, суд выдал санкцию на его заочный арест.

12 февраля 2016 года Высокий суд правосудия Англии и Уэльса приговорил бывшего сенатора к двум годам лишения свободы за отказ раскрыть свои активы. Но к тому времени Пугачев покинул Великобританию, поселившись во Франции. В 2014 году Высокий суд Лондона по иску Агентства по страхованию вкладов заморозил его активы на два миллиарда долларов.

Пугачев уехал из России в 2011 году, после того как стало известно о возбуждении уголовного дела по факту преднамеренного банкротства Межпромбанка. Он был членом Совета Федерации России от Тувы с 2001 по 2011 год.