Cуд зарегистрировал иск «Медиазоны» к МИД

Пресненский районный суд Москвы во вторник, 18 апреля, зарегистрировал иск главного редактора издания «Медиазона» Сергея Смирнова к Министерству иностранных дел России. Об этом свидетельствует информация на сайте Мосгорсуда.

Редакция обратилась в суд, поскольку МИД не ответил на мартовские запросы портала о предоставлении данных, в частности, по возможной встрече российского посла в США Сергея Кисляка и сенатора Джеффа Сешнса до вступления последнего в должность генпрокурора. Первый запрос остался без внимания, на направленный повторно поступил ответ, в котором говорилось, что «график и содержание подобных контактов не относятся к разряду публичной информации и, по дипломатическим нормам и обычным правилам хорошего тона, не могут предаваться огласке без согласия всех их участников», рассказывал Смирнов Русской службе «Би-би-си».

«Медиазона» увидела в такой реакции нарушение закона о СМИ, так как отказать в предоставлении информации можно исключительно в том случае, если «она содержит сведения, составляющие государственную, коммерческую или иную специально охраняемую законом тайну». Редакция хочет, чтобы суд обязал МИД раскрыть запрашиваемые сведения.

Первое исковое заявление 11 апреля не было принято к рассмотрению. Пресс-секретарь суда Анастасия Пылина пояснила РИА Новости, что Смирнов подал в суд административный иск, тогда как надо было подавать гражданский.

Это и сделал главред «Медиазоны» на следующий день, обратившись в суд с новым заявлением.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова называла претензии издания саморекламой. «Люди сидят и пиарятся. Пусть они расскажут, сколько раз и в каком виде МИД отправлял им ответы», — заявила дипломат, слова которой приводила радиостанция «Эхо Москвы».