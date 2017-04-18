Новорожденным таджикистанцам запретили давать иноземные имена

В Таджикистане издали официальный Реестр национальных имен, которыми разрешено называть детей. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министерство культуры республики.

«Реестр национальных таджикских имен издается с целью возрождения культурных и исторических ценностей», — пояснили в министерстве. Также отмечается, что в утвержденном правительством сборнике содержится около трех тысяч образцов национальных имен, приведенных на таджикском, русском и английском языках.

В марте 2016 года были внесены поправки в закон о государственной регистрации актов гражданского состояния, регулирующие порядок записи фамилии, имени и отчества. Согласно внесенным изменениям, присвоение имен и их правильное написание в Таджикистане осуществляется согласно «культуре, национальным традициям и Реестру таджикских национальных имен».

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«Запрещается присвоение ребенку имени, чуждого таджикской национальной культуре, названий вещей, товаров, животных и птиц, а также оскорбительных имен и словосочетаний, унижающих честь и достоинство человека, и разделяющих людей на касты»,— прописано в нормативе. При этом отмечается, что право национальных меньшинств на выбор имени в Таджикистане гарантируется согласно их традициям.

В конце января сообщалось, что проживающая во Владимирской области семья Джураевых назвала новорожденного сына Шойгу в честь министра обороны России. Выбравший имя дедушка Рахмон Джураев объяснил свое решение: «Он [Сергей Шойгу] поднял с колен МЧС России и достоин того, чтобы мой внук носил имя в его честь».

Малыш приходится двоюродным братом двухлетнему мальчику из этого же семейства, который в январе получил имя Путин. Джураевы родом из Таджикистана, но имеют российское гражданство. Семья живет в России в общей сложности семь лет.