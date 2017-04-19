Бразильские протестующие атаковали здание парламента

В бразильской столице Бразилиа протестующие попытались ворваться в здание парламента. Видео публикует Ruptly. Чтобы сдержать толпу, стражи порядка применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Манифестанты требуют отмены проекта пенсионной реформы, которая сейчас обсуждается законодателями.

Согласно предложениям правительства, минимальный возраст выхода на пенсию составит 65 лет для мужчин и 62 года для женщин. По действующим правилам, мужчины имеют право на заслуженных отдых после 35, а женщины после 30 лет накопленного трудового стажа. Это дает возможность многим выходить на пенсию в возрасте 55 лет.