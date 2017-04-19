Житель Омска обнаружил на колесе своей машины гранату

Житель Омска обнаружил на колесе своего автомобиля предмет, похожий на гранату. Об этом в среду, 19 апреля, сообщает телеканал «360».

По словам мужчины, чека примотана к колесному диску. Водитель увидел гранату перед тем, как сесть за руль.

Автомобиль Mitsubishi Lancer, о котором идет речь, припаркован около дома 28 по улице Рокоссовского, недалеко детского сада и магазина.

По информации Om1.ru, мужчина вызвал спецслужбы. Прибывшие на место сотрудники полиции и ФСБ осматривают место происшествия. Детский сад эвакуирован.

В пресс-службе УМВД по Омской области изданию подтвердили, что найден предмет, напоминающий гранату. Пока не установлено, настоящий ли это боеприпас.