Сборную России обязали войти в тройку медального зачета на трех Олимпиадах

Олимпийская сборная России на ближайших трех Играх должна быть в тройке неофициального командного зачета. Об этом «Р-Спорту» заявил вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Игорь Левитин.

По мнению функционера, перед командой не может стоять других задач. Левитин сделал заявление на заседании коллегии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), состоявшегося в среду, 19 апреля.

Ближайшей Олимпиадой станут зимние Игры-2018, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане. В 2020-м летнюю Олимпиаду примет Токио. Зимние ОИ-2022 состоятся в Пекине.

На зимних Играх-2014 в Сочи сборная России завоевала 33 медали (13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых), выиграв общекомандный зачет. Спустя два года на ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро россияне стали обладателями 56 наград (19, 18, 19), заняв четвертое место в списке лучших национальных команд соревнований.