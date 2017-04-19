В пензенской медклинике пациентов лечил автомеханик

В Пензе сотрудники полиции задержали руководство и персонал международной медицинской клиники, располагавшейся в одном из торговых центров города. Об этом говорится в сообщении МВД, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 19 апреля.

По данным ведомства, 12 человек входили в преступную группу, занимавшуюся мошенничеством. Двое руководителей клиники — жители Краснодарского края — по решению суда арестованы. Еще один фигурант помещен под домашний арест, остальные под подписку о невыезде. Их обвиняют в крупном мошенничестве.

В правоохранительные органы стали массово обращаться местные жители, жалующие на аферистов из клиники. Им предлагали бесплатную медицинскую диагностику, после которой вынуждали заключать невыгодные для них кредитные договоры на оплату медицинских услуг в размере от 50 до 200 тысяч рублей.

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по заявлениям более 100 пациентов, выяснилось, что в клинике работали сотрудники без медицинской подготовки. В частности, комплексную диагностику здоровья проводил мужчина с образованием автомеханика.