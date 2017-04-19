При взрыве бомбы в Алеппо погибли шесть человек

В Алеппо прогремел взрыв, погибли шесть человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сирийское телевидение.

ЧП произошло в квартале Салах ад-Дин, расположенном к западу от Старого города Алеппо и отбитом сирийской армией у боевиков во время декабрьского наступления. По последним данным, ранения получили 32 человека. Другие подробности пока не приводятся.

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15 апреля террорист-смертник в пригороде Алеппо Рашидин подорвал себя в автомобиле рядом с колонной автобусов с эвакуированными жителями осажденных боевиками шиитских поселений Фуа и Кефрая (провинция Идлиб). Террорист сумел на заминированной машине приблизиться к автобусам под видом спасателя с продовольственными наборами и подарками. Погибли более 130 человек, в том числе 68 детей. Колонна, в которой перемещались более пяти тысяч человек, следовала во временный центр по размещению беженцев в Джибрине.