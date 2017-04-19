София Коппола сняла рекламу нижнего белья для Calvin Klein

Видео: Calvin Klein / YouTube

Американский режиссер и обладательница премии «Оскар» София Коппола сняла рекламу для бренда Calvin Klein. Видеоролик ее авторства опубликован на YouTube.

Подбором актеров она занималась самостоятельно. В рекламной кампании приняли участие актрисы Кирстен Данст, Лора Хэрриер, Рашида Джонс и Натали Лав, а также модели Лорен Хаттон и Майя Турман-Хоук. В объективе камеры они предстали в нижнем белье из новой коллекции.

София Коппола — американский кинорежиссер, сценарист и актриса, дочь режиссера Френсиса Форда Копполы. Она сняла пять полнометражных фильмов: «Девственницы-самоубийцы», «Трудности перевода», «Мария-Антуанетта», «Где-то» и «Элитное общество». Коппола удостоена нескольких престижных премий: «Сезар» и «Оскар» (за «Трудности перевода»), также ее наградили «Золотым львом» Венецианского кинофестиваля.