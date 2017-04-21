Шойгу рассказал об успехах в борьбе с преступностью в вооруженных силах

Статистика говорит о снижении преступности в вооруженных силах. Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Выступая на коллегии военного ведомства, министр обороны Сергей Шойгу отметил, что общее количество преступлений за 2016 год сократилось на 5,1 процента в сравнении с предыдущим периодом.

При этом преступлений, связанных с неуставными отношениями, стало меньше на 37,6 процента, а с рукоприкладством — на 16 процентов. Количество находящихся в федеральном розыске военнослужащих сократилось почти на 12 процентов.

Шойгу отметил, что на сегодняшний день «в каждом гарнизоне и во всех воинских частях» созданы подразделения военной полиции.

По словам министра, за тот же период аварийность на воинском транспорте, вызванная действия военных водителей, снизилась на 19 процентов.