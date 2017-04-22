В Минфине предложили взимать НДФЛ с доходов по депозитам

В Министерстве финансов России считают, что физические лица, получающие доходы с депозитных вкладов, должны платить с них НДФЛ. Об этом заявил замглавы ведомства Илья Трунин, передает ТАСС в субботу, 22 апреля.

Он пояснил, что не совсем справедлива сложившаяся в настоящее время ситуация, когда НДФЛ удерживается даже с зарплат ниже среднего — 20, 15, 10 тысяч рублей, а с доходов по депозитам, которые могут достигать миллиона рублей, не удерживается ничего.

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При этом Трунин добавил, что Минфин пока эту инициативу не предлагает официально, но, возможно, такие предложения возникнут в ходе налоговой реформы.

«Мы считаем, что в этом направлении надо идти, потому что не очень понятно, почему такой вид дохода не облагаем вовсе. Я не могу найти рациональных объяснений. Я считаю, что даже если мы не будем ставить этот вопрос, то он все равно будет ставиться в политическом плане», — сказал замминистра.

Налог на доходы физических лиц в России составляет 13 процентов. В настоящее время им облагаются доходы, полученные по рублевым депозитам, только в случае, если ставка банка на пять процентов превышает ставку рефинансирования ЦБ РФ. По вкладам в иностранной валюте это положение действует при превышении ставки по депозиту на девять процентов годовых.

В конце марта стало известно, что экономический блок правительства обсуждает вариант налогового маневра по формуле «21/20». Он предполагает введение торгового сбора во всех регионах и увеличение НДФЛ до 15 процентов.