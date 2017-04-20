В Совфеде предложили ввести налоговый вычет на отдых на российских курортах

Комитет Совета Федерации по социальной политике на последнем заседании рабочей группы Минздрава по подготовке Государственной стратегии по развитию санаторно-курортного комплекса России предложил ввести налоговый вычет при приобретении путевок в отечественные санатории и курорты. Об этом газете «Известия» рассказал сенатор Игорь Фомин.

Сенатор отметил, что верхняя палата парламента официально внесет предложение о вычете на сумму до 120 тысяч рублей в рамках совместной работы с правительством над документом в ближайшие дни. По мнению законотворцев, такой шаг поспособствует существенному увеличению объема внутрироссийского туристического рынка.

Материалы по теме Стоповер в подарок Как за те же деньги посетить в два раза больше стран

10 апреля эксперты туристического сервиса momondo проанализировали более миллиона поисковых запросов, сделанных россиянами за последние полгода, на авиаперелеты по России и за рубеж в период с 29 апреля по 10 мая. В итоге выяснилось, что количество запросов на заграничные путешествия составило 68 процентов, а по внутренним направлениям — 32 процента.

В настоящее время граждане могут возместить часть расходов на обучение, приобретение жилья или лечение. Налоговый вычет возмещается гражданам в размере 13 процентов от уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). По данным Федеральной налоговой службы, россияне вернули 297,2 миллиарда рублей в виде налоговых вычетов по доходам за 2014-2015 годы.

Вычетами в связи с покупкой жилья за 2015 год (по имеющейся отчетности) воспользовались более 3 миллионов человек. Бюджет должен выплатить этим гражданам свыше 130 миллиардов рублей. Наименее востребованными среди социальных налоговых возмещений в 2015 году оказались вычеты за благотворительность — на них подали 5,3 тысячи человек.