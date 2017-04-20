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В Совфеде предложили ввести налоговый вычет на отдых на российских курортах

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Комитет Совета Федерации по социальной политике на последнем заседании рабочей группы Минздрава по подготовке Государственной стратегии по развитию санаторно-курортного комплекса России предложил ввести налоговый вычет при приобретении путевок в отечественные санатории и курорты. Об этом газете «Известия» рассказал сенатор Игорь Фомин.

Сенатор отметил, что верхняя палата парламента официально внесет предложение о вычете на сумму до 120 тысяч рублей в рамках совместной работы с правительством над документом в ближайшие дни. По мнению законотворцев, такой шаг поспособствует существенному увеличению объема внутрироссийского туристического рынка.

10 апреля эксперты туристического сервиса momondo проанализировали более миллиона поисковых запросов, сделанных россиянами за последние полгода, на авиаперелеты по России и за рубеж в период с 29 апреля по 10 мая. В итоге выяснилось, что количество запросов на заграничные путешествия составило 68 процентов, а по внутренним направлениям — 32 процента.

В настоящее время граждане могут возместить часть расходов на обучение, приобретение жилья или лечение. Налоговый вычет возмещается гражданам в размере 13 процентов от уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). По данным Федеральной налоговой службы, россияне вернули 297,2 миллиарда рублей в виде налоговых вычетов по доходам за 2014-2015 годы.

Вычетами в связи с покупкой жилья за 2015 год (по имеющейся отчетности) воспользовались более 3 миллионов человек. Бюджет должен выплатить этим гражданам свыше 130 миллиардов рублей. Наименее востребованными среди социальных налоговых возмещений в 2015 году оказались вычеты за благотворительность — на них подали 5,3 тысячи человек.

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