Корабль «Тяньчжоу-1» и лаборатория «Тяньгун-2» впервые состыковались в космосе

Грузовой космический корабль «Тяньчжоу-1» и лаборатория «Тяньгун-2» КНР впервые совершили успешную стыковку в открытом космосе. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщает РИА Новости.

Операция была проведена в автоматическом режиме в 12:16 по местному времени (7:16 мск), Центральное телевидение Китая (CCTV) транслировало ее в прямом эфире

20 апреля с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань была запущена ракета-носитель «Чанчжэн-7» с первым китайским грузовым космическим кораблем «Тяньчжоу-1», задача которого — доставить на орбиту около шести тонн топлива и припасов для космической лаборатории «Тяньгун-2».

Планируется, что корабль осуществит три стыковки с лабораторией, чтобы дозаправить ее, а также провести серию экспериментов и тестов. На своей орбите он пробудет порядка трех месяцев и примерно два месяца — после состыковки с «Тяньгун-2».

Пекин реализует программу строительства собственной орбитальной станции, ее ввод в эксплуатацию должен состояться до 2020 года. Миссия «Тяньчжоу-1» — частью проекта по отработке технологий, необходимых для создания такой станции.