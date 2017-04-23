Чарльстонского стрелка перевели в тюрьму штата Индиана для смертной казни

Дилан Руф (Dylann Roof), признанный виновным в убийстве девяти человек в церкви Чарльстона (штат Южная Каролина, США), переведен из тюрьмы округа в камеру смертников в штате Индиана. Об этом сообщает Associated Press.

Согласно тюремным записям, «чарльстонский стрелок» в пятницу был переведен в тюрьму в городе Терре-Хот, куда помещаются приговоренные федеральными судами к смерти. Дата казни Руфа не сообщается.

17 июня 2015 года 22-летний Руф расстрелял темнокожих соотечественников, когда верующие закрыли глаза для произнесения молитвы. Позднее было установлено, что Руф сделал 75 выстрелов. Прокурор потребовал для него исключительной меры наказания, подчеркнув, что обвиняемый действовал расчетливо и по соображениям ненависти на расовой почве.

Сам Руф в заключительном слове отказался раскаяться в содеянном. «Я чувствовал, что был должен сделать это, и я до сих пор считаю, что должен был сделать это», — заявил он. Произнося эти слова, преступник смеялся.