Путин сравнил свою работу с борьбой морских ангелов и чертей

Президент России Владимир Путин пошутил о сходстве борьбы морских ангелов и чертей со своей работой. Об этом сообщает «Интерфакс» в понедельник, 24 апреля.

Глава государства заинтересовался противостоянием двух моллюсков в ходе презентации проекта «Изучение арктических вод России», которая прошла на заседании попечительского совета Русского географического общества. На одном из кадров было запечатлено, как моллюск морской ангел поедает другого моллюса — морского черта.

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«То, чем я занимаюсь. Надо будет поближе познакомиться с вашими результатами. Приходится все время смотреть, чтобы нас никто не съел. Оглядываться по сторонам», — сказал президент. Он отметил, что полезно наблюдать за происходящим в природе.

Ранее в понедельник сообщалось, что Путин в ходе заседания попечительского совета РГО поинтересовался состоянием Волги в районе Каспийского моря. Докладчики сообщили, что там чистая вода, после чего российский лидер пообещал ездить туда на рыбалку.

Выступая на заседании, он также назвал географическую науку основой формирования патриотизма и национальной идентичности.