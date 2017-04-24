На МКС отправили икону покровителя Крыма

Российский космонавт Федор Юрчихин вместе со своим американским коллегой Джеком Фишером доставил на корабле «Союз МС-04» на Международную космическую станцию (МКС) икону святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Крымского. Об этом сообщает пресс-служба Новоспасского монастыря.

«Я уверен, что икона святителя Луки наполнит светлой радостью пасхальные дни и поможет интернациональному экипажу Международной космической станции отметить предстоящий День Победы и вспомнить, что в недалеком прошлом наши народы были вместе в борьбе с таким злом, как фашизм», — заявил один из организаторов отправки иконы на МКС, председатель правления «Содружества православных деятелей культуры, науки и образования» Юрий Серов.

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Икона вернется на Землю в июне. Как отмечается, образ небесного покровителя Крыма был освящен в марте епископом Воскресенским Саввой в Новоспасском монастыре Москвы.

Святитель Лука Крымский (в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) — епископ Русской православной церкви, с 40-х годов XX века и до смерти в 1961-м — архиепископ Симферопольский и Крымский, российский и советский хирург, ученый.