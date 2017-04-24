Роспотребнадзор с начала года изъял четыре тонны запрещенной к ввозу продукции

Роспотребнадзор с начала года выявил 3,8 тонны продукции, запрещенной к ввозу в Россию, передает «Интерфакс». В прошлом году ведомство сняло с реализации в 2,5 раза больше товаров, чем в 2015 году.

В 2016 году в обороте на территории России было выявлено и снято с реализации 124,2 тонны продукции, запрещенной к ввозу, а в 2015 году — 49,6 тонны.

По информации ведомства, большую часть изъятой продукции составляют фрукты и овощи. Доля молочной и мясной продукции незначительна.

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Всего Роспотребнадзор с августа 2014 года проверил более 111 тысяч объектов розничной торговли, распределительных центров, рынков и ярмарок, а также детских образовательных учреждений на предмет выявления запрещенной к ввозу продукции.

Тем временем, правоохранительные органы России фиксируют огромные несоответствия между объемами ввозимой из сопредельных стран сельхозпродукции и официально выращенной. В частности, в 2015 году поставки яблок из Белоруссии в Россию в пять раз превысили собранный в республике урожай.