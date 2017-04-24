Вице-премьер Украины обнародовал количество безработных в стране

Вице-премьер Украины Павел Розенко, курирующий социальную политику, обнародовал данные об уровне безработицы в стране. Статистику он сообщил в понедельник, 24 апреля, в эфире программы «Hard» на телеканале ZIK.

«На сегодняшний день количество безработных колеблется на уровне 1,9 миллиона украинцев», - заявил он.

По словам Розенко, в настоящее время реально трудоспособных граждан на Украине около 18 миллионов, из них порядка 11 миллионов человек платит страховые взносы в Пенсионный фонд.

Также около 400 тысяч безработных зарегистрированы в Центрах занятости.

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В конце марта представитель Программы развития ООН на Украине Нил Уокер заявил, что за чертой бедности находятся более 60 процентов жителей этой страны.

В середине января украинский премьер-министр Владимир Гройсман призвал изменить форму работы Государственной службы занятости и перейти от содержания безработных к созданию новых рабочих мест. «Я не собираюсь содержать службу занятости, я не собираюсь содержать безработных», — заявил он, добавив, что вместо этого намерен дать людям работу и нормальную зарплату. Вместе с тем премьер-министр отметил, что для всех украинцев рабочих мест не хватит.