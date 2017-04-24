Глава совета евреев в Германии посоветовал беженцам отправиться в концлагеря

Глава Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер призвал сделать антисемитизм центральной темой интеграционных курсов для беженцев. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщает The Local.

По его словам, многие просители убежища, оказывающиеся в ФРГ, «приезжают из стран, в которых испытывают ненависть к евреям и Израилю».

Материалы по теме Жизнь невозможно повернуть назад Станет ли миграционный кризис для Меркель тем же, чем Brexit для Кэмерона

«Возможно, есть смысл в том, чтобы они посещали концлагерь или Еврейский музей в Берлине», — отметил он, добавив, что «те, кто думает, что интеграцию можно завершить за два года, глубоко заблуждаются».

«Вспоминая интеграцию еврейских мигрантов из СССР в начале 1990-х, могу сказать, что окончательная интеграция просителей убежища достигается лишь через одно, а то и через два поколения», — резюмировал Шустер.

Миграционный кризис, разразившийся в Европе в 2015 году, наиболее заметно ударил по Германии. Тогда в страну приехали свыше миллиона просителей убежища.

