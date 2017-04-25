На черногорском курорте взорвался заминированный автомобиль

На одной из магистралей черногорского курортного города Херцег-Нови около автобусной остановки взорвался автомобиль. Об этом сообщает черногорский телеканал RTCG.

Сработала заложенная внутри машины бомба. В результате серьезно ранен один человек — водитель. Как отмечает издание, взрыв был очень сильным, его слышали в разных частях города. На место происшествия прибыли пожарные расчеты и кареты скорой помощи. Поврежденный участок трассы оцепили, работу ведут эксперты-криминалисты.

Прилегающая территория практически не пострадала — люди, услышав громкий хлопок, запаниковали, однако давки удалось избежать. Среди отдыхающих пострадавших нет.