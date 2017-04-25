Курс евро впервые с марта превысил отметку в 61 рубль

Курс евро в ходе торговой сессии 25 апреля на Московской бирже к 15:45 мск вырос на 29 копеек, достигнув 61,04 рубля, сообщается на сайте торговой площадки. Отметку в 61 рубль европейская валюта преодолела впервые с 29 марта. Курс доллара, в свою очередь, превысил уровень в 56 рублей.

Российская валюта слабеет на фоне снижения цен на нефть. Одновременно евро укрепляется по всей Европе, продолжая отыгрывать победу Эммануэля Макрона в первом туре выборов президента во Франции.

Согласно прогнозу «Ренессанс Капитала», во втором квартале курс доллара составит примерно 62 рубля при сохранении текущих цен на нефть. Курс американской валюты вырастет из-за сокращения профицита текущего счета России, а также из-за возможного смягчения денежно-кредитной политики ЦБ, считают в инвестиционном банке.

21 апреля глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что во втором и третьем кварталах 2017 года платежный баланс России значительно снизится, что приведет к ослаблению рубля.

