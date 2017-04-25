В Югре двое мужчин погибли во время охоты

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели двух человек, найденных в лесу в Ханты-Мансийском автономном округе (Югре), и ранения еще двоих. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

«Во вторник, 25 апреля, поступила информация, что в лесу в районе реки Тапсуй обнаружены тела двух погибших. Рядом с ними находились еще двое мужчин с ножевыми ранениями. Частным вертолетом они доставлены в больницу Югорска, им оказывают помощь. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ничего конкретного пока не известно», — цитирует агентство начальника отдела информации и общественных связей регионального УМВД Ольгу Абмайкину.

Она уточнила, что вертолет принадлежит родственнику одного из раненых. Тела погибших оставлены на месте происшествия. Следственно-оперативная группа приступила к осмотру. По имеющейся информации, все четверо мужчин выехали на охоту.

Тела погибших были обнаружены в 70 километрах от поселка Таежный, в Советском районе ХМАО. Оба выживших госпитализированы в реанимацию, состояние одного из них врачи расценивают как крайне тяжелое. Никто из выживших пока никаких объяснений не дал.

В декабре 2016 года в Рузском районе Подмосковья 59-летний мужчина ранил себя во время охоты и скончался по дороге в больницу.