В Югре возбудили дело после убийства двоих мужчин во время охоты

В Ханты-Мансийском автономном округе (Югре) возбудили уголовное дело из-за убийства двоих мужчин и ранения еще двоих во время охоты. Об этом в среду, 26 апреля, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

По версии следствия, 24 апреля между сторожем заимки в лесу и ее владельцем со знакомыми произошел конфликт. Вечером все они совместно распивали спиртное, однако между хозяином заимки и сторожем произошла ссора, после которой последний ушел ночевать в сторожку, а остальные мужчины легли спать в доме.

По данным СК, ночью сторож вернулся в дом, взял с собой ружье и нож, и выстрелил в сторону мужчин. Когда они попытались выхватить у него ружье, сторож несколько раз ударил их ножом. Один из раненых смог выхватить оружие и выстрелил в нападавшего. Позже по спутниковой связи выжившие вызвали помощь.

О гибели двух человек, найденных в лесу в Ханты-Мансийском автономном округе, а также ранении еще двоих, стало известно 25 апреля. Тела погибших были обнаружены в 70 километрах от поселка Таежный, в Советском районе ХМАО. Оба выживших госпитализированы в реанимацию, состояние одного из них врачи расценивают как крайне тяжелое.