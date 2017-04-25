Индекс Nasdaq впервые в истории превысил 6000 пунктов

Американский фондовый индекс Nasdaq Composite, в который входят акции компаний отрасли высоких технологий, впервые в своей истории перевалил за отметку в 6000 пунктов, следует из данных торговой площадки. К 17:30 мск индекс поднялся до уровня в 6021 пункт.

Рост Nasdaq происходит на фоне общего воодушевления инвесторов на европейском и американском фондовых рынках в последние дни.

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Успех Эммануэля Макрона в первом туре выборов президента Франции поднял уровень оптимизма инвесторов. Кроме того, рынки отыгрывают возможную налоговую реформу в США, согласно которой, налог на прибыль корпораций может быть снижен до 15 процентов. Снижение налога является одним из пунктов программы президента Дональда Трампа, с момента избрания которого Nasdaq укрепился более чем на 15 процентов.

Nasdaq достиг своего первого пика в 2000 году во время «пузыря доткомов» — бурного роста интернет-компаний. Тогда он превысил 5000 пунктов. После кризиса 2001 года основной показатель биржи не мог достичь прежних максимумов на протяжении 15 лет.

