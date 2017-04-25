Неисправный датчик на Ту-214 задержал Мединского и Неверова в Омске

Самолет Ту-214, на борту которого находились министр культуры Владимир Мединский и вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, не смог вылететь из Омска в Москву. Об этом сообщает ТАСС.

В самолете, на котором в столицу направлялись участники форума «Единой России», «ложно сработал датчик, сигнализирующий о неплотно закрытой двери», рассказала пресс-секретарь Управделами президента Елена Крылова. По ее словам, специалисты специального летного отряда (СЛО) «Россия» обещают в ближайшее время устранить неполадку: они проверят датчик и перепрограммируют его.

После этого пассажиры отправятся в столицу этим же бортом.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, в числе пассажиров, кроме Мединского и Неверова, были, в частности, глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин и журналисты, сопровождавшие премьер-министра Дмитрия Медведева в поездке в Омск.

По информации РИА Новости, при наборе скорости на взлетно-посадочной полосе самолет резко затормозил.

25 апреля в Омске прошел форум «Культура — национальный приоритет» партии «Единой России». В нем приняли участие порядка 700 человек, в том числе Дмитрий Медведев. Премьер покинул город на другом самолете.