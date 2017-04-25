Одежду Иванки Трамп переименовали без разрешения

Часть продукции бренда Ivanka Trump, который принадлежит дочери президента США Дональда Трампа, продали в дисконтную сеть Stein Mart под именем Adrienne Vittadini Studio. Это осуществила компания G-III, владеющая правом на производство и распространение фирменных вещей Иванки Трамп. Об этом сообщает Business of Fashion.

По словам представителя G-III, переименование произошло без ведома или согласия Ivanka Trump. «G-III уже начала принимать корректирующие меры, в том числе и по устранению ошибочно маркированного товара», — заявил он.

Иванка — дочь Дональда Трампа от первого брака, ей 35 лет. Под брендом Ivanka Trump выпускается женская одежда, обувь и сумки.

Еще во время президентской гонки американки объявили бойкот марке. Поводом для этого стали сексистские высказывания Трампа. В январе 2017 года онлайн-продажи бренда упали больше чем на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

